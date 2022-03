F1: Equipas falam para evitar “guerra de espelhos” | AutoSport

A nova versão do W13 da Mercedes não trouxe apenas flancos diferentes, que deram muito que falar. Também trouxe um arranjo diferente para os espelhos retrovisores que não agradou às restantes equipas. A Mercedes colocou cinco aletas por baixo do espelho, tendo como justificação serem parte estrutural do espelho. No entanto, toda a gente percebeu que se trata de aproveitar uma zona cinzenta do regulamento, algo que as equipas querem evitar. O tema vai ser referido na próxima reunião do Comité Técnico Consultivo (Technical Advisory Committee -TAC) agendada para esta terça feira. O objetivo passa por evitar que esta zona passe a ser o foco das equipas e se crie uma “guerras de espelhos”, que já vimos no passado, em que a principal função dos retrovisores passa a ser secundária. Não seria de espantar que a Mercedes fosse obrigada a reverter o conceito.