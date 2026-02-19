F1: Equipas discutem possibilidade de ter o dobro de fins de semana sprint
A Fórmula 1 está a analisar a possibilidade de duplicar o número de fins-de-semana Sprint, passando dos actuais seis para 12 provas por temporada.
O tema foi discutido na reunião da Comissão de Fórmula 1, que reúne equipas, FIA e Formula One Management. A proposta surge na sequência do interesse crescente de promotores e público por este formato competitivo, introduzido em 2021 com três eventos.
Desde 2024 realizam-se seis Sprints por época, com ajustes progressivos ao modelo. Em 2026, o formato está previsto para China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Países Baixos e Singapura. A eventual expansão exigirá ainda decisões regulamentares posteriores.
“Houve discussões sobre a possibilidade de aumentar os eventos Sprint até 12, tendo em conta a procura por parte de fãs e promotores”, referiu a FIA em comunicado oficial após a reunião da Comissão de Fórmula 1.
