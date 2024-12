F1: Equipas deverão usar carros de 2024 no evento de apresentação em janeiro

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, revelou que a maioria das equipas irá utilizar os seus carros de 2024 durante o evento inaugural de lançamento da F1, onde irão mostrar as suas pinturas de 2025.

O evento, que terá lugar em 18 de fevereiro de 2025, no The O2 Arena de Londres, contará com todas as 10 equipas de F1 e os seus pilotos para celebrar o 75º aniversário do desporto. Organizado por Brian Burke e a sua equipa criativa, o evento centra-se mais no envolvimento dos fãs do que nos detalhes técnicos dos carros.

Vasseur referiu que a utilização de carros mais antigos para os lançamentos já aconteceu anteriormente e que o que está em causa é a experiência e não as especificidades dos carros:

“Vai ser um grande evento. E não é a primeira vez que as equipas lançam um carro novo com o carro do ano anterior. Quero dizer, isso aconteceu algumas vezes no passado. E, no final do dia, é mais um evento para… Não sei se neste tipo de evento se vai olhar para os pormenores, mesmo quando estamos a lançar o carro. E penso que todos nós já o fizemos no passado para lançar um automóvel com peças falsas. E não vai ser uma peça falsa. Será o carro do ano passado. Mas a pintura será a boa. E penso que é mais para os fãs, mais para os pilotos. E penso que é um bom evento. Não temos de criticar tudo”, concluiu o francês.

O patrão da Mercedes, Toto Wolff, elogiou o conceito, comparando-o a um fim de semana de corrida e realçando a agitação dos meios de comunicação social. Também sublinhou que os desenhos finais dos automóveis só são normalmente revelados durante os testes:

“Acho que é ótimo. É quase como um fim de semana de corrida. Estamos todos reunidos depois da época, todas as equipas vão apresentar-se, os pilotos vão apresentar-se, vai haver muita agitação nos meios de comunicação social. Vão ser vistas novas pinturas e talvez alguns de nós, fãs incondicionais, fiquemos um pouco desiludidos por não vermos o produto final, mas a verdade é que só veremos o produto final no final do teste.”, concluiu o austríaco.