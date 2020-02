F1: Equipas descontentes com a Racing Point

Muitas equipas não ficaram impressionadas com o RP20, o novo monolugar da Racing Point, que é considerado uma cópia do monolugar da Mercedes.

Muitos têm apontado as semelhanças entre os monolugares das duas equipas, o que desagradou algumas equipas. Embora ninguém diga que equipas torceram o nariz, é facil entender que terão sido as equipas de meio da tabela que vêm a colaboração entre a Racing Point e a Mercedes ficar ainda mais próxima. Andrew Green admitiu que o facto da Racing Point ter trabalho do túnel de vento da Mercedes levou a que a equipa adaptasse alguns conceitos usados pelos Flechas de Prata.