F1. Equipas desconfiam que Mercedes sabia da nova diretiva técnica | AutoSport

A nova diretiva técnica sobre o porposing tem dado muito que falar e algumas equipas mostraram o seu desagrado pela celeridade com que a Mercedes respondeu ao que foi publicado no meio da semana passada. A nova diretiva técnica permite o uso de um segundo apoio do fundo do carro, o que a Mercedes já apresentou no fim de semana passado. Isso não agradou as restantes equipas que deram a entender que a Mercedes já sabia da decisão da FIA antes dela ser tornada pública.

A Mercedes usou o segundo apoio para o fundo nos treinos de sexta mas retirou-o para evitar que fosse protestado por outras equipas.

“A introdução do segundo cabo de apoio deve ser discutida num comité técnico”, criticou Christian Horner. “Só ajuda uma equipa a resolver os seus problemas. E essa equipa foi a única a apresentar isto diretamente, mesmo antes da diretiva técnica ser enviada”.

“Toto afirmou que tinham instalado os cabos de apoio durante a noite. Só posso dizer que nós, Ferrari, não conseguiríamos ter feito isso”, disse Mattia Binotto.

“Eles devem ter sabido com antecedência. Não pode ser de outra forma”, disse Otmar Szafnauer.