F1: Equipas criam tecnologia para ajudar no combate ao Coronavírus

A F1 é casa de algumas das mentes mais brilhantes da engenharia mundial. E essas mentes estão agora a trabalhar em forma de ajudar ao combate ao Coronavírus.

Segundo a Racefans.net, a McLaren, a Mercedes, a Red Bull e a Williams estarão a trabalhar no desenvolvimento de tecnologia para ajudar os doentes afetados com o surto de COVID-19, sendo que os ventiladores, muito necessários nesta fase, deverão ser o foco do seu trabalho. As equipas já começaram a pesquisar como podem ajudar no desenvolvimento e produção de vários equipamentos médicos tão necessários. As outras equipas estarão preparadas para ajudar onde puderem.

É um sinal importante que a F1 dá. Os mesmos engenheiros que fizeram os motores de combustão dar um salto tecnológico tremendo em apenas cinco anos estão agora reunidos para tentar ajudar nesta fase tão difícil. Que o seu talento e conhecimento possa trazer frutos o quanto antes e ajudar os que mais precisam agora.