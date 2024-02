F1: Equipas começam a pensar nos carros para o ano seguinte “pouco depois do início da época” | AutoSport

Estamos numa fase do ano em que as equipas se preparam para colocar em pista o seu trabalho: os novos carros para a temporada que se avizinha. No entanto, esse trabalho não é realizado apenas na pausa de inverno, começando o desenvolvimento do projeto muito antes, dependendo sempre das exigências da época que está a decorrer e do ano seguinte.

Respondendo a uma questão no podcast ‘F1 Explains’, Dan Fallows, o diretor técnico da Aston Martin, esclareceu que as primeiras discussões sobre projeto do monolugar para a temporada seguinte acontece “mais cedo do que se possa pensar”. Ainda que dependa “um pouco com o que se passa com os regulamentos”, acrescentou o responsável da Aston Martin. Nas situações em que há alterações profundas no regulamento, como aconteceu em 2022 e acontecerá em 2026, “podemos começar mais cedo do que normalmente o faríamos”, disse Fallows. No entanto, numa situação normal, é “preciso ponderar o planeamento da produção, ter o design do carro pronto o mais cedo possível”.

Por isso, “pouco depois do início da época, começam as discussões iniciais”, sublinhou Dan Fallows. “Quando chegamos à paragem, em agosto, o novo carro está a ser concebido a sério”. Pode parecer “que quando se começa a época já se está a pensar na próxima, mas na realidade é preciso muito tempo para conceber e construir um carro, por isso é preciso começar a pensar nisso tão cedo”, realçou o engenheiro. Com “os componentes principais produzidos desde o início da temporada – chassis e as peças que em princípio não serão mudadas”, Dan Fallows revelou que muitas vezes olha para o resultado de todo aquele projeto e pensa o que podia mudar.

Não esperando grandes alterações para 2025, em particular, o responsável da Aston Martin prevê que se possa começar pela aerodinâmica no projeto do monolugar do próximo ano, “mas só saberemos quando o carro for para a pista e as nossas ferramentas começarem a indicar se é preciso fazer alguma coisa de forma diferente em termos de conceito”. Ainda assim, os carros do próximo ano não deverão sofrer grandes alterações, justificando-se a aposta de grande parte das equipas num carro muito trabalhado para esta temporada e a próxima, uma vez que a partir de janeiro de 2025 as equipas podem, segundo a FIA, começar o desenvolvimento dos carros para o novo ciclo regulamentar de 2026.