F1: Equipas afastam-se da investigação da FIA e defendem Susie Wolff | AutoSport

A FIA iniciou uma investigação para entender se há troca de informação entre Toto e Susie Wolff. Já tinha sido notícia no final da semana passada a preocupação de alguns chefes de equipa face a Toto Wolff e Susie Wolff. Havia relatos sobre o potencial conflito de interesses entre o chefe de equipa da Mercedes e a diretora-geral da F1 Academy – subsidiária da Fórmula 1.

A edição de dezembro da revista Business F1 dá conta desta situação, reportando ainda que Toto Wolff alegadamente recebeu informações confidenciais da FIA sobre a análise aos limite de custos da temporada de 2021, passando a ser do conhecimento dos órgãos de comunicação social antes de todas as outras terem tido acesso aos resultados, incluindo a Red Bull que foi considerada culpada de infringir o regulamento financeiro e ter sido sancionada pela entidade federativa.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem terá sido pressionado e pediu uma investigação sobre isso. A declaração da FIA, que não mencionava nomes, dizia: “A FIA está ciente da especulação dos media centrada na alegação de que informações de natureza confidencial foram passadas a um diretor de equipa de F1 por um membro do pessoal da FOM. O Departamento de Conformidade da FIA está a analisar o assunto”.

Ora hoje, por volta da mesma hora e com o mesmo conteúdo, todas as equipas, à exceção da Mercedes, lançaram um comunicado onde se pode ler o seguinte (usaremos o comunicado da McLaren como exemplo, mas todas publicaram o mesmo):

“Podemos confirmar que a McLaren não apresentou qualquer queixa à FIA relativamente à alegação de que informações de natureza confidencial foram transmitidas entre um Diretor de Equipa de F1 e um membro do pessoal da FOM. Temos o prazer e o orgulho de apoiar a F1 Academy e o seu Diretor-Geral através do nosso compromisso de patrocinar um concorrente com as nossas cores a partir da próxima época”.

Neste comunicado, Susie Wolff é defendida por todas as equipas e, ao contrário do inicialmente dito, não terão sido as equipas a pressionar a FIA a avançar com a investigação