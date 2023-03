F1: Equipa com constituída por 50% de homens e 50% de mulheres quer entrar em 2026 | AutoSport

Formula Equal. É o nome da equipa que pretende entrar na F1 em 2026, que tem como elemento diferenciador ser uma equipa constituída por 50% de Homens e 50% de Mulheres. A estrutura planeia trabalhar a partir de um “país da área do Golfo” não especificado – acredita-se que a Arábia Saudita esteja entre os principais subscritores do projeto.

Craig Pollock, ex-diretor da BAR estará ao leme do projeto:

“Isto tem estado a acontecer há quase quatro anos, levando em conta a nossa ambição de proporcionar e construir oportunidades e caminhos para as mulheres chegarem ao mais alto nível dentro do desporto automóvel”, disse Pollock à CNN. “O conceito e a ideia era tentar construir uma equipa de Fórmula 1 que fosse 50% masculina, 50% feminina, o que é extremamente difícil de fazer se tivermos uma equipa de Fórmula 1 já existente. Isto é muito mais fácil a partir de uma folha limpa. Penso que seria absolutamente fantástico [ter uma mulher piloto]”, explicou Pollock. “Mas para que isto fique bem claro, não se trata apenas de mulheres a pilotar carros de Fórmula 1. Trata-se de toda a equipa; queremos que isto chegue até ao nível da direção, se conseguirmos fazer isso. Gostaríamos de ter uma equipa de Fórmula 1 com igualdade de género a avançar”.

Esta é mais um projeto que pretende entrar na F1, que se junta à Andretti, Hitech e Panthera Team Asia na lista de equipas que pretendem dar o salto para a F1.