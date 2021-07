F1: Época de 2022 não deve começar na Austrália | AutoSport

Depois de anunciado ontem o cancelamento do GP da Austrália, não existindo ainda substituto oficial para se manterem as 23 corridas planeadas para este ano, sabe-se agora, que Melbourne não deverá receber a primeira ronda da F1 em 2022, como tinha vindo a ser hábito até à pandemia.

Martin Pakula, Ministro dos Desportos de Victoria, o estado da cidade de Melbourne, afirmou que: “Há algum tempo que falamos de Abril com a F1. Penso que, como sabem este ano, outros eventos entraram no calendário como primeira e segunda corrida e penso que a F1 está interessada em continuar com esses eventos mantendo primeira e segunda corrida do ano. Estamos a planear para Abril há já algum tempo, não está ainda gravado em pedra, vamos continuar as discussões, mas é algo que temos estado a trabalhar há algum tempo.”

A pandemia tem obrigado uma série de restrições para viajantes e também, como experimentamos em Portugal, a períodos longos de confinamento, algo que no estado de Victoria não querem repetir, por isso as autoridades pretendem “jogar” com eventos massivos, como a F1, tentando colocá-los o mais tarde possível no calendário.

“É pouco provável que seja a primeira corrida do próximo ano, francamente isso não nos convém. Temos um acordo até 2025, estamos muito interessados em prorrogá-lo”, continuou Martin Pakula. “Não há muitos circuitos em todo o mundo que sejam tão pitorescos ou tão amados por pilotos e equipas como o Albert Park. Vamos trabalhar muito de perto com a Fórmula 1 para assegurar que o Albert Park continua no calendário durante muitos anos”.