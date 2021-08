F1: Entrada de Zhou pode ser vantajoso para a equipa e para a Liberty Media | AutoSport

Guanyu Zhou pode ter poucas hipóteses de entrar na F1 este ano, ainda para mais quando o piloto já disse várias vezes que o seu interesse é ter um papel principal na disciplina e não piloto reserva. O chinês vice líder da F2, pode ter do seu lado fortes argumentos à sua contratação, para além da sua capacidade de pilotar, claro está.

O piloto chinês que pertence à academia Alpine, pode procurar sozinho lugar na F1, avança a edição italiana do Motorsport.com e, segundo a mesma fonte, a Liberty Media pode estar interessada em que o piloto tome lugar num carro de F1, com o potencial do mercado chinês poder ser mais explorado para os detentores dos direitos comerciais da F1.

Em termos de lugares disponíveis, Zhou não terá muita escolha, mesmo trazendo patrocinadores valiosos consigo. As únicas equipas que ainda não confirmaram os seus pilotos foram a Williams e Alfa Romeo.

Jost Capito disse anteriormente, que a Williams estava agora numa posição financeira que não necessita de pilotos pagantes, o que não quer dizer que possam abdicar do dinheiro que pode trazer o piloto chinês. Tem ainda que resolver a situação de George Russell. Caso o britânico rume à Mercedes, pode Valtteri Bottas regressar à Williams, ou ainda, Nyck de Vries substituir Russell.