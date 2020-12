F1: Entrada de Sérgio Pérez na Red Bull cada vez mais provável

Os rumores da ida de Sérgio Pérez para a Red Bull continuam a ganhar mais força e contratação do mexicano parece agora uma realidade cada vez mais provável.

Alex Albon não conseguiu convencer de forma inequívoca os responsáveis da Red Bull e o seu lugar agora está em risco. Pérez é um excelente piloto, no topo da sua forma, que pode trazer pontos de forma regular e que traz consigo uma carteira de patrocinadores muito interessante. Albon tem o apoio da Red Bull Tailândia e mostrou potencial mas as dificuldades de adaptação ao carro da equipa austríaca comprometeram as possibilidades do jovem.

Caso Pérez seja contratado, Albon deverá ficar como piloto de reserva. Se for Albon o escolhido, Pérez irá tirar um ano sabático, cenário cada vez menos provável.