F1: Engenheiros do Circuito do Bahrein criaram um ventilador

Os tempos que correm são de incerteza mas também de união. São muitas as instituições a juntarem-se à luta contra a Covid 19 e o Circuito Internacional do Bahrein também se juntou.

Os engenheiros do Circuito criaram de raiz um sistema de suporte respitarório, com o apoio do ministério da saúde local. Estes aparelhos poderão ser usados em casos menos graves de Covid 19.

Dois tipos diferentes de ventilador foram projetados de acordo com as especificações estabelecidas por especialistas do Complexo Médico de Salmaniya, e ambos foram aprovados para uso após extensos testes.

Os dispositivos estão agora a ser produzidos numa instalação dedicada no Circuito, após um pedido inicial de 100 unidades pelo Ministério da Saúde.

O Circuito Internacional do Bahrein (BIC) confirmou que os desenhos serão disponibilizados gratuitamente para organizações em todo o mundo.

“Num momento de crise global, procuramos maneiras pelas quais o BIC pode apoiar a luta contra o COVID-19”, disse Fayez Ramzy Fayez, diretor de operações do BIC. “O nossos engenheiros enfrentaram esse desafio ao projetar um sistema de ventilação específico para apoiar aqueles que sofrem de COVID-19. Como esse é um esforço global, estamos felizes em disponibilizar os desenhos para outras organizações do mundo que procuram encontrar soluções semelhantes.”