F1, Engenheiro de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase: “Estou muito orgulhoso dele…”

Max Verstappen não é exatamente conhecido por esconder as suas emoções durante uma corrida. Os seus desabafos constantes pela rádio com Gianpiero Lambiase, o seu fiel engenheiro de corrida, vai desde críticas à estratégia até queixas sobre o comportamento do carro ou disputas por penalizações. Mas essa dupla, que há anos partilha os desafios e as glórias das pistas, também protagoniza momentos emocionantes – como em Las Vegas, quando “GP” foi o primeiro a parabenizar Verstappen por mais um título mundial.

“Este ano teve muitos paralelos com 2021, foi bem intenso às vezes,” revelou Lambiase ao Sky Sports F1 após a conquista do campeonato em Las Vegas. “Claro, o começo da temporada nos deu uma boa margem, mas ele deu mais um passo à frente – o que, para vocês, deve ser difícil de acreditar.”

Lambiase destacou o comprometimento de Verstappen nos bastidores. “O esforço que ele tem colocado com a equipa, o respeito que ele começa a demonstrar pelos outros pilotos… Ele não precisa disso, sabe? Já vimos alguns lampejos, mas ele não precisa vencer tudo, todos os fins de semana. Estou muito orgulhoso dele.”

Essa parceria, que começou em 2016, quando Verstappen foi promovido à Red Bull, continua sólida, mesmo com a recente promoção de Lambiase a chefe de corridas. O engenheiro explicou que as interações explosivas no rádio são apenas uma parte do que realmente acontece.

“O que vocês ouvem na transmissão não é exatamente o Max. É ele tomado pela adrenalina. Por trás de toda essa confiança, ele absorve cada detalhe que passa pelos seus ouvidos, e essa é sua verdadeira força. Podemos contar com ele, mesmo no calor do momento, para tomar a decisão certa.”

Christian Horner, chefe da equipa Red Bull, também destacou a relação especial entre Verstappen e Lambiase, apontando que a estabilidade entre eles foi essencial para o sucesso do neerlandês, especialmente em 2024 – um ano em que Verstappen muitas vezes não teve o carro mais rápido.

“Quero dar crédito ao GP e à equipa de engenheiros. Eles foram excecionais este ano. Foi um ano difícil, com muita coisa a acontecer, e eles não mediram esforços. O Max não poderia alcançar estes resultados sem o suporte que teve nas boxes, na equipa e na fábrica.”

Horner concluiu celebrando a química única entre piloto, engenheiro e equipa: “O GP leva umas broncas às vezes, mas ele devolve na mesma moeda. E é essa relação que torna possível alcançar resultados como os que conquistamos.”