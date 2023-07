F1: Engenheiro chefe da Red Bull tem opinião contrário a Alonso sobre novos pneus | AutoSport

Fernando Alonso levantou a hipótese da nova construção dos pneus da Pirelli ter desequilibrado a ordem do pelotão, prejudicando algumas equipas e beneficiado outras. Para Paul Monaghan, engenheiro chefe da Red Bull, questiona esta opinião, sugerindo que o plano de desenvolvimento de cada monolugar criou uma nova realidade dentro do pelotão.

O responsável da Red Bull explicou na Hungria que é complicado dizer que os pneus tiveram implicações nas alterações da ordem competitiva, “porque nos foi dada a oportunidade em Espanha de os experimentar e aprendemos um pouco do que estava para chegar”. Contrariando a opinião de Alonso, que até chegou a dar a Red Bull como uma das equipas que foi prejudicada, Monaghan lembrou que em Silverstone “antes do Safety Car, Max [Verstappen] em relação a Lando [Norris] colocou-se numa posição razoável. Passou para a frente e toda a gente tentou a sua sorte com o pneu que ia montar a seguir”.

Para o engenheiro da equipa de Milton Keynes sublinhou que “ninguém está parado”, querendo dizer sobre o trabalho de desenvolvimento agressivo que acontece nas fábricas das equipas. “O desafio é tentar resolver o problema de cada carro ao longo do ano e ter uma plataforma melhor para o próximo ano. Ferrari, Mercedes, McLaren, Alpine e Alfa Romeo podem desenvolver-se. Têm um pouco mais de tempo de túnel de vento e CFD do que nós, o que é bom e faz parte da natureza do jogo. Podem não ser apenas os pneus”, concluiu Paul Monaghan.