F1: Encerramento obrigatório começa hoje | AutoSport

A F1 introduziu no regulamento em 2013, o período de encerramento obrigatório de 14 dias em Agosto, com a intenção de forçar as equipas a garantir que o pessoal tenha uma pausa a meio da época. Esse período, tem hoje início, 9 de Agosto, e será levantado no dia 23 de Agosto.

Ainda assim, as fábricas podem estar a trabalhar, mas o regulamento é muito apertado sobre aquilo que as equipas não podem mesmo fazer durante estes 14 dias. Com pequenas exceções, tudo o que seja trabalhar no carro, é proibido.

Algumas das exceções são: reparação do monolugar, gravemente danificado durante a corrida antes do encerramento.( com permissão da FIA); montagem e utilização de automóveis mais antigos, mas sem produção ou manutenção de peças atuais; utilização do túnel de vento para projetos não relacionados com F1 ou manutenção do túnel de vento e outras instalações; simulações em CFD para projetos que não estão relacionados com F1, ou atualização do software; marketing.