F1, Empresário de Verstappen: Charles Leclerc “é definitivamente um futuro campeão do Mundo” | AutoSport

A Ferrari começou bem a época de Fórmula 1 e colocou-se numa posição de poder discutir os campeonatos com a Red Bull, mas uma série de erros e alguns azares permitiram à equipa de Milton Keynes, com Max Verstappen como protagonista, liderar ambas as classificações com uma margem confortável. No Japão, Verstappen foi coroado bicampeão do Mundo, enquanto a sua equipa está perto de reconquistar o título de construtores.

O facto da Ferrari ter um carro com alguns problemas colocou Charles Leclerc, o principal adversário de Verstappen na classificação, sob pressão e resultando nos erros e exageros do monegasco, acabando por ter de lutar pelo segundo lugar com Sergio Pérez. Esta é a opinião de Raymond Vermeulen, empresário do bicampeão neerlandês, que acrescentou ainda que Leclerc conquistará um título mundial em breve.

“Muitos dos erros que aconteceram aos dois pilotos de Ferrari foram porque parecem ter a traseira [do F1-75] bastante ‘solta’, o que torna-o um pouco imprevisível”, disse Vermeulen no mais recente podcast do F1 Nation. “E depois, obviamente, já estão mais atrasados e força-se mais um pouco, e como estão a pilotar no limite, então é obviamente mais fácil cometer um erro. É fácil apontar o dedo, mas penso que se tiver um bom carro, Charles é definitivamente um futuro campeão do Mundo de Fórmula 1”.

O ‘manager’ de Max Verstappen salientou que a maior diferença entre os talentosos pilotos, o neerlandês e Leclerc, são os carros. “Charles é igualmente talentoso. Algumas das suas voltas que resultaram em pole position deste ano foram simplesmente inacreditáveis”, explicou Vermeulen. “Também penso que tem capacidades em corrida, mas se tiver uma maior degradação dos pneus, não há muito que se possa fazer como piloto […]. Em última análise, é preciso um carro que tenha um desempenho superior em corrida e Charles não o teve durante a grande parte das corridas”.