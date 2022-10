F1, Emerson Fittipaldi considera Williams “uma equipa muito boa” para Mick Schumacher | AutoSport

Faltam confirmar-se os pilotos da Haas e da Williams para a época de 2023 da Fórmula 1. Na Haas, parece que Mick Schumacher pode ainda ter hipóteses de manter-se ao lado de Kevin Magnussen no alinhamento de pilotos, enquanto que para substituir Nicholas Latifi na Williams, Oscar Piastri e Nyck de Vries eram os preferidos. No entanto, tanto um piloto como o outro foram confirmados na McLaren e na AlphaTauri, respetivamente, existindo alguns rumores sobre a possibilidade da equipa de Grove optar pelo jovem Logan Sargeant.

No entanto, o ex-piloto e campeão do mundo de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi considera que Mick Schumacher poderia optar pela Williams para continuar a sua carreira na competição. “Pode ser uma equipa muito boa para Mick daqui para frente”, disse Fittipaldi ao VegasInsider, acrescentando que : “A Williams tem vindo a melhorar e têm potencial para crescer”.

A Williams está atualmente no último lugar do campeonato de construtores, mas para Fittipaldi, “está pronta para passar para o próximo nível muito em breve”.

Na sua opinião, a Williams seria uma boa opção para Schumacher, que tem vindo a receber recados tanto de Günther Steiner como de Gene Haas sobre a sua situação na equipa. Em Austin está agendada uma conferência de imprensa da Haas, mas deverá ser para anunciar o novo patrocinador principal e não a sua decisão quanto ao piloto para o próximo ano.