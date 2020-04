F1, Emanuele Pirro: “Podemos ter uma F1, sem carros novos todos os anos”

Muitas ideias e opiniões têm surgido nos últimos tempos para que a F1 enfrente o futuro com mais força. Emanuele Pirro juntou a sua voz ao coro de sugestões.

Para o piloto italiano, que fez 40 GP, a F1 não precisa de fazer carros novos a cada ano:

“Podemos fazer fins de semana de grandes prémios em dois dias, em vez de três, e não precisamos de mil pessoas nos bastidores”, disse ele ao L’Equipe.

“Podemos ter uma Fórmula 1 sem necessidade de criar um carro novo a cada ano”, disse Pirro. “Também não entendo por que se não pode mais vender chassis para outras equipas, como no passado.”

“No momento, mesmo as equipas menores têm de criar um carro novo que acaba no lixo no final de cada temporada. Essa situação pode encorajar-nos a seguir regras menos dogmáticas e uma Fórmula 1 mais viável e acessível”, acrescentou.