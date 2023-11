F1 em La Vegas, para Daniel Ricciardo: “é como estar a viver num filme!” | AutoSport

“é como estar a viver num filme!”. Era de esperar, os norte-americanos ‘não brincam’ nestas situações e por isso os pilotos de F1 sentem-se numa festa e partilham o seu entusiasmo antes do que se espera “espetacular” Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1.



A ação em pista só começa na próxima madrugada com o Treino Livre 1, mas a expetativa já está claramente a crescer para o evento, com Daniel Ricciardo entre os que expressaram o seu entusiasmo por correr na capital mundial do entretenimento: “É porreiro, é sempre fixe, claro. Acho que estar em Las Vegas sóbrio já é único!” começou por brincar Daniel Ricciardo ao falar com a imprensa na quarta-feira. “Obviamente que circulou aquele clip em que eu mencionava que [seria fixe] acho que em 2017 – eu disse-o mas muitas pessoas trabalharam muito para que isto acontecesse, eu não fiz nada! Mas saber que estamos aqui seis anos depois, e que não estamos algures nos arredores de Las Vegas, estamos na Strip… não sei, é definitivamente surreal.

“Sinto-me como se estivéssemos a viver num filme. Dito desta forma, estou muito contente por estar aqui a viver isto pela primeira vez. Obviamente, pensei que teria o ano inteiro de férias, mas foi meio ano e estou contente por estar aqui pela primeira vez. Acho que vai ser muito especial”.

Quando questionado sobre a sensação de visitar a cidade a título profissional e não apenas por diversão, o piloto da Ferrari explicou: “A sensação é muito diferente agora – a última vez que vim aqui foi para festejar. Este fim de semana não há festas planeadas, talvez no sábado à noite se houver uma vitória, mas só se houver uma vitória! Até sábado vamos ter de trabalhar muito para o conseguir.

“Adoro circuitos citadinos, por isso, antes de mais, estou ansioso por estar em pista e experimentar este novo circuito. Já fiz algumas voltas no simulador, mas a quantidade de dados é limitada, porque ainda não fizemos nenhuma volta real, mas gostei das que fiz virtualmente.”

O Grande Prémio de Las Vegas será a terceira corrida em casa da época para Logan Sargeant, da Williams, e o piloto estreante está ansioso por regressar a uma cidade onde já gostou de correr nos seus tempos de karting: “Estou [entusiasmado], de certeza,” disse Sargeant. “Penso que todos estes três Grandes Prémios dos Estados Unidos têm sido super especiais à sua maneira: obviamente, Miami está à minha porta; Austin é sempre uma das melhores energias e atmosferas que experimentamos durante toda a época; e quem pode dizer que já conduziu um carro de F1 na pista de Las Vegas?

“Vai ser fixe. Já corri aqui tantas vezes no passado, no karting, e foi sempre a minha corrida preferida do ano, por isso, voltando à F1, espero que possamos fazer uma boa corrida.”

Enquanto Kevin Magnussen admitiu que a mudança de horários – com as sessões a decorrerem à noite antes do Grande Prémio ter lugar no sábado à noite – tem sido “estranha” até agora, o dinamarquês acrescentou: “Tenho a certeza que vai ser uma corrida emocionante e um evento espetacular.”

O espetáculo até agora também impressionou Valtteri Bottas. Quando questionado sobre se já tinha experimentado um tipo semelhante de preparação para uma corrida de F1 durante a sua extensa carreira, o piloto da Alfa Romeo respondeu: “Não, não tive. Tem sido bastante espetacular, com muito entusiasmo, o que tem uma razão de ser. É um local único para um Grande Prémio e eles fizeram um excelente trabalho. Tudo aqui parece ótimo e está tudo pronto”.