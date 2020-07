F1: Em 2020 não há GP do Brasil, E.U.A, México e Canadá

A Fórmula 1 confirmou que não será possível correr no Brasil, Estados Unidos da América, México e Canadá em 2020.

O CEO da Fórmula 1, Chase Carey, disse que esperava receber as corridas de volta em 2021: “Queremos prestar homenagem aos nossos incríveis parceiros nas Américas e esperamos estar de volta com eles na próxima temporada, altura em que poderão, mais uma vez, emocionar milhões de fãs em todo o mundo”.

O calendário de Fórmula 1 em 2020 inclui actualmente 13 corridas, com novos eventos em Portimão (23 a 25 de outubro), Imola (31 outubro a 1 novembro) e Nurburgring (9 a 11 de outubro).

