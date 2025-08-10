F1: Elogios de Toto Wolff a George Russell – “Não poderíamos desejar melhor”

O diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, teceu rasgados elogios a George Russell. Numa altura que há via aberta para a renovação do piloto com a Mercedes, Wolff comparou inclusive a performance do britânico com a de Hamilton, numa altura em que ainda era colegas de equipa.

Num vídeo de balanço de meio de temporada enviado aos fãs, Wolff elogiou a evolução de Russell, dizendo:

“Quando olho para o George, vejo o desenvolvimento que ele teve desde que entrou na Fórmula 1, passando de um jovem rápido na Williams para ser contratado pela Mercedes, ao lado do maior de todos os tempos, Lewis Hamilton. E já se viu no ano passado que ele começou a ser muito forte em termos de ritmo puro – em termos de resultados, foi o piloto mais forte. E agora, com Lewis na Ferrari, ele assumiu o lugar de piloto sénior, e isso aconteceu de forma completamente natural e ele cumpre”.

“Mesmo quando o carro não está no nível desejado, ele supera as expetativas, podemos contar com o George. E além da condução, obviamente ele também é ótimo com os nossos parceiros e faz muitas atividades que nos ajudam a construir a sua marca e a nossa marca. Portanto, não poderíamos desejar um piloto número um melhor.”

2017 ➡ 2025 It's eight years to the day since George's first outing in a Mercedes, at a post-Hungarian GP test. How time flies! 😲 pic.twitter.com/BM3cqsW461 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) August 1, 2025

O melhor Russell de sempre?

Russell está a rubricar talvez a melhor temporada desde que está na Mercedes. Os primeiros anos com os Flechas de Prata deram um vislumbre do que poderia ser Russell, apesar de aqui e ali, com alguns erros que custaram caro. Os erros são cada vez mais raros e o #63 tem garantido à Mercedes pontos muito importantes, estando na luta pelo terceiro lugar da classificação, contra Max Verstappen. Russell soube crescer quando assumiu o papel de número um. De certo modo, tem até superado algumas expetativas e a solidez que demonstra é mais que suficiente para a Mercedes avançar para a renovação. Verstappen era um alvo apetecível, por ser especial, mas Russell mostra cada vez mais capacidade para levar a equipa ao topo.