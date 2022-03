F1: “El Plan” da Alpine em risco? | AutoSport

A Alpine foi uma das equipas com prestação mais discreta no primeiro teste em Barcelona. A equipa esteve sempre algo afastada do topo da tabela de tempos. Os responsáveis minimizaram isso e referiram que o carro andou sempre com o depósito de combustível cheio e nunca usou o DRS, mas rumores começam a surgir que o ano não está a comelar bem para a Alpine.

“Fernando é muito bom. O carro… nem por isso”, disse uma fonte dentro da Alpine, ao Mundo Deportivo.

O problema poderá estar na unidade motriz que perdeu muita potência com o uso do novo combustível E10. As equipas tinham avisado que seria um desafio manter os níveis de potência em relação ao ano passado, mas a maioria parece ter encontrado soluções. No entanto, o Alpine parece estar pior nesse aspeto.

“Demos um bom passo em termos de potência com o nosso novo motor. Espero que sejamos competitivos, ao nível dos outros”, disse Alonso na conferência de imprensa de quinta-feira. “Mas perdemos desempenho com o novo combustível, pelo que também teremos de ter este fator em conta.”

Para piorar, a Alpine teve de terminar o teste mais cedo com um princípio de incêndio depois de um problema no sistema hidráulico do carro. “El Plan” não está a correr muito bem, para já.