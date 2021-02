F1: Eis o MCL35M da McLaren

A Mclaren apresentou o seu novo monolugar para 2021, o MCL35M.

A equipa fez a apresentação sem público no MTC, devido às restrições motivadas pela pandemia. O tema da apresentação foi claramente o espírito de equipa e o bom ambiente da McLaren. Com mais de duzentos fãs a serem “convidados virtuais”, Lando Norris e Daniel Ricciardo partilharam o palco da apresentação, que contou com mensagens especiais da familia de Ricciardo.

O novo carro é uma evolução da máquina do ano passado, com o novo motor Mercedes, mais compacto. James Key espera que, apesar da diminuição do apoio aerodinâmico motivado pelos novos regulamentos, o carro seja tão rápido quanto o MCL35.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, disse:

“Este ano, temos um alinhamento de pilotos incrivelmente excitante, ambos são pilotos formidáveis e grandes personagens fora da pista. Lando é um piloto naturalmente rápido e inteligente numa emocionante trajetória, enquanto Daniel é um vencedor de vários grandes prémios e um talento excecional.”

“Depois de um desafiante mas gratificante 2020, carregámos firmemente no botão de reset para esta temporada enquanto continuamos no nosso caminho em direcção à frente da grelha. Esta será uma temporada ainda mais difícil, mas estamos prontos para enfrentar o desafio. Quero prestar homenagem à Fórmula 1 e à FIA e às restantes equipas, continuando a trabalhar arduamente em benefício do nosso desporto, enquanto nos esforçamos por levar corridas emocionantes aos adeptos de todo o mundo.

“Estou orgulhoso da nossa equipa e dos progressos que fizemos juntos até agora. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas temos um grande espírito na equipa e estamos a tornar-nos concorrentes mais fortes à medida que continuamos na nossa jornada”.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren F1, disse:

“Todos nós na McLaren estamos prontos e determinados para outra temporada de Fórmula 1. Toda a equipa trabalhou arduamente durante o curto Inverno, juntamente com os nossos colegas da Mercedes-AMG, para produzir o MCL35M e fazer um carro forte para os nossos pilotos correrem este ano. Este não foi um desafio pequeno, e quero agradecer a cada membro da nossa equipa, seja no MTC ou a trabalhar remotamente, pelo enorme esforço que fizeram. Lando e Daniel farão o seu melhor para representar a equipa na pista.”

“Estamos todos extremamente satisfeitos com a forma como Lando se desenvolveu desde o piloto de testes e desenvolvimento em 2017, até 2020. A sua paixão e experiência pelo desporto estão a crescer e ele é agora um dos mais rápidos e excitantes pilotos de corridas da grelha.”

“Daniel representa o nosso próximo passo como equipa e a sua decisão de se juntar à McLaren é uma validação do progresso que estamos a fazer. Como piloto com provas dadas, Daniel traz energia e experiência para impulsionar a McLaren na nossa missão para a frente do campo.”

“Juntos, Lando e Daniel formam um dos alinhamentos de pilotos mais competitivos da F1. Com estes dois ao volante do MCL35M, sabemos que teremos uma equipa que se empenha totalmente na busca do desempenho em pista ao entrarmos na temporada de 2021”.