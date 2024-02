F1: Eis o C44 da Sauber | AutoSport

Depois de muitas semanas de espera, os fãs tiveram duas novidades no mesmo dia. Depois da Williams ter apresentado o seu FW46 foi a vez da Stake F1 Team (Sauber) apresentar o seu novo C44, com uma decoração muito diferente do que estávamos habituados por parte da estrutura suíça .

Nesta fase de transição entre a Alfa Romeo e a Audi, a Sauber apresentou hoje o seu futuro a curto prazo. A plataforma de streaming Kick estabeleceu uma parceria com a Sauber e passa a constar no nome oficial da equipa, nos próximos dois anos. O nome oficial da Sauber, depois da saída da Alfa Romeo, é agora Stake F1 Team Kick Sauber, e assim ficará até ao final de 2025, quando a Audi ‘assumir’ sob os novos regulamentos da F1 em 2026.

Com uma identidade visual completamente diferente da que estávamos habituados com a Alfa Romeo, o C44 apresentou-se com o preto como cor predominante com laivos de verde-fluorescente, numa decoração que irá certamente motivar opiniões antagónicas. Com a Stake em grande destaque e com a expressão “unleashed” na asa traseira, o novo C44 foi apresentado com Zhou Guanyu, Valtteri Bottas e Alessandro Alunni Bravi responsável da equipa nesta fase de transição.

Alunni Bravi falou da nova identidade da equipa, da nova cultura, baseada na expressão unleashed (solto)

“Unleashed é um mantra que incorpora a essência da nossa marca. Queremos ser inovadores. Queremos ser frescos. E isto tem a ver com a cultura da nossa equipa, com a mentalidade certa para nos tornarmos uma equipa mais forte, mas, claro, queremos ser criativos e inovadores. Queremos ter esta abordagem engenhosa, que é muito importante. Isto é algo que será, naturalmente, traduzido em todas as nossas atividades a partir desta noite. É uma mudança generalizada. É claro que isso vai permear todas as áreas da nossa equipa. Temos uma nova equipa. A identidade significa uma nova forma de comunicar, de nos apresentarmos, de falarmos com os nossos parceiros, com os nossos fãs e com toda a comunidade da F1. Mas é também a forma como vemos a nossa equipa no futuro, não queremos ser um ‘underdog’ na F1. Queremos competir e esta determinação é demonstrada hoje.”

Não foi apenas a decoração do C44 que chamou a atenção, também outras novidades, como por exemplo a geometria da suspensão dianteira, passando de um conceito pushrod para pullrod, para melhorar a componente aerodinâmica do monolugar, como esclareceu o novo diretor técnico James Key.

Esta nova iteração da Sauber quer aproximar-se um pouco mais do topo, começando o trabalho para que a Audi consiga entrar e, em pouco tempo, ser uma equipa capaz de lutar pelas primeiras posições.

Com Fábio Mendes