F1: Eis o AMR22, o novo Aston Martin para 2022 | AutoSport

Com pompa e circunstância, a Aston Martin apresentou o seu novo carro para 2022. O AMR22 foi mostrado ao mundo, naquela que foi, além da apresentação do novo monolugar, uma afirmação do projeto e uma mostra de força da equipa.

Com Lawrence Stroll como figura principal da apresentação, com a apresentação do projeto F1, a Aston Martin mostrou a sua aposta para esta época, num plano a cinco anos que pretende ver a equipa no topo da F1.

Com a frase “Subimos juntos”, a Aston Martin relembra os primórdios da sua história, ligada às rampas, e aplica esse paralelismo à sua equipa de F1. Num projeto que está a ser desenvolvido, passo a passo, a equipa não olha para o imediato mas sim para o futuro, pretendendo crescer de forma sustentada. O objetivo é claro, Lawrence Stroll disse-o de forma clara, o objetivo é vencer. Mas para o fazer é preciso percorrer um caminho que nem sempre é fácil e curto. Mas parece que esse desafio está entendido no seio da equipa e este carro é o segundo passo (talvez mais o primeiro) de uma caminhada que se espera bem sucedida.

Num começo do zero, com a entrada em cena das novas regulamentações, a Aston Martin é a primeira a mostrar o que podemos, de facto, esperar destes novos regulamentos. Com um nariz radicalmente diferente do que temos visto até agora, a frente do AMR22 parece a mais radical até agora e, olhando ao que a Haas já apresentou, começa-se a entender uma tendência. Os Sidepods têm ranhuras para arrefecimento e as entradas de ar laterais são ligeiramente maiores do que vimos no caso da Haas e aqui podemos, talvez começar a entender as necessidades da Unidade Motriz Mercedes em comparação com a Unidade Ferrari. Esta é assumidamente uma primeira versão do carro, que será muito desenvolvido ao longo das próximas semanas, como admitido pelo Diretor Técnico da Aston Martin, Andrew Green, referindo que há ainda muito a aprender e que a curva de aprendizagem é íngreme.

