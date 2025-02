F1: Eis a decoração do Sauber C45

A primeira equipa a apresentar a decoração para a época 2025 foi a Stake F1 Team KICK Sauber. A equipa terminou na 10ª posição em 2024 com quatro pontos apenas e apresenta este ano uma dupla de pilotos completamente nova. As cores do monolugar de 2025 muito semelhantes às de 2024, com o verde a ganhar ainda mais força na frente do carro.

Introducing 𝘵𝘩𝘦 C45 ✨🌓 Building. Driving. Testing. Learning. Never stop fighting – 2025, we're ready! 💚💪 pic.twitter.com/FBIIme3ZJK — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) February 18, 2025