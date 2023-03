F1: “Efeito Alonso” já se faz sentir também nas cotações da Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin está em grande dentro e fora de pista. O arranque promissor da época está a motivar uma subida do valor em bolsa da Aston Martin.

Nos últimos cinco dias, o valor de mercado da marca britânica subiu 38% e só hoje, no dia seguinte do primeiro pódio de Alonso pela Aston, o valor de mercado subiu 14%. No último mês o valor da marca subiu quase 60%. Lawrence Stroll deve ser um homem de negócios feliz hoje e pode ser apenas o início de uma bela época para a equipa britânica.