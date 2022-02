F1: Eduardo Freitas no lugar de Michael Masi? | AutoSport

Logo após a polémica final de Abu Dhabi, várias vozes se fizeram ouvir, pedindo a saída de Michael Masi. A abordagem do australiano na última corrida está a ser avaliada pela FIA, mas desde essa altura que se tem “pedido a cabeça” do ainda diretor de corrida da F1. O nome Eduardo Freitas começou a ser falado e até foi feita uma petição online para que o português assumisse o leme da F1.

Ora, os rumores da possível ida de Freitas para a F1 começam a ganhar mais força e o jornalista espanhol Albert Fabrega, habitualmente bem informado, referiu que várias fontes afirmam que Eduardo Freitas é um dos nomes mais fortes apontado ao cargo de diretor de corrida da F1. Freitas é um homem respeitado por todos dentro da FIA e no mundo das corridas. Um homem que conhece o mundo das corridas como poucos, que entende perfeitamente a realidade e a complexidade das provas. O maestro das 24h de Le Mans, do WEC e do ELMS (entre outras), é visto como o candidato ideal para o lugar. E com estes rumores a ficarem mais intensos, talvez seja caso para dizer que não há fumo sem fogo.