F1: Eduardo Freitas e Niels Wittich testaram positivo para a COVID-19 | AutoSport

É um revés importante para a F1. Eduardo Freitas e Niels Wittich, os diretores de prova do Grande Circo, testaram ambos positivo para a COVID-19. Se ambos não apresentarem um teste negativo antes da viagem para os EUA, a sua entrada no país pode ser impedida.

A FIA espera que Wittich possa testar negativo a tempo de viajar para Miami. Normalmente, viajaria no início da próxima semana, mas a FIA tem planos alternativos se não puder. Segundo a BBC, a primeira opção nesse cenário é o Wittich trabalhar a partir da nova sala controlo remoto da FIA em Genebra, que foi criada este ano como parte de uma série de mudanças para tentar evitar a repetição dos erros cometidos no controverso Grande Prémio de Abu Dhabi, no ano passado, que decidiu o título. O conselheiro sénior permanente Herbie Blash, o antigo vice-director de corrida que regressou à F1 este ano após uma ausência de cinco anos, estará em Miami, tal como Colin Haywood, o vice-director da corrida para o evento. Eduardo Freitas não é problema pois a sua presença em Miami não estava planeada. Scott Elkins, diretor de corrida da Fórmula E, pode ser uma solução de recurso, caso seja necessário. O regresso de Michael Masi está fora de equação.