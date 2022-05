F1: Eduardo Freitas Diretor de Corrida no GP de Espanha | AutoSport

Ao que tudo indica, Eduardo Freitas deverá ser pela primeira vez este ano, diretor de Corrida de um Grande Prémio de Fórmula 1, no Grande Prémio de Espanha que se realiza dentro de semana e meia em Barcelona.

Até aqui tem sido Niels Wittich a liderar, mas já se sabe desde o início do ano que o trabalho será partilhado com o português, que devido à sua missão no WEC, dificilmente o poderia fazer a tempo inteiro. Segundo se sabe, Eduardo Freitas assume o lugar, e repete-o no Mónaco, antes de iniciar o seu habitual trabalho nas 24 Horas de Le Mans, que se realiza no mesmo fim de semana do GP do Azerbaijão.

As coisas não têm corrido mal na relação dos pilotos/equipas com o Diretor de Corrida, mas também não têm sido perfeitas, sendo este um processo natural de quando há novas pessoas para os cargos.

Niels Wittich tem sido inflexível, e as equipas têm sabido exatamente com o que contar. Regista-se ainda a sua apetência para usar um VSC (Safety Car Virtual) e só usar Safety Car quando é claro para todos que é caso de SC.