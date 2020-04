F1, Eddie Jordan: “Ter 22 corridas por ano é muito”

O antigo chefe de equipa, Eddie Jordan, diz que algumas coisa têm de mudar na Fórmula 1, devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Jordan, no Off the Ball, defendeu que existem demasiadas corridas no campeonato.

“Acho que há corridas a mais. Sempre acreditei no princípio de que “menos é mais”. Se conseguires extrair o melhor de cada evento, não precisas de ter uma corrida em todos os fins de semana. Ter 22 corridas por temporada é muito. Coloca uma pressão enorme nas equipas, não só financeiramente e logisticamente, mas também nas pessoas.”

“Os desporto que fazem muitas viagens têm de começar a pensar a longo prazo. Precisamos de acalmar e não é preciso ir a todos os cantos do mundo para fazer dinheiro.”