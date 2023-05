F1: Eddie Jordan tentou ser sócio de Ayrton Senna | AutoSport

Já é conhecida da história da possível ida de Ayrton Senna para a Ferrari, mas Eddie Jordan referiu que tentou convencer Ayrton Senna a entrar na Jordan como piloto… e sócio.

O irlandês de 75 anos contou que tentou convencer Ayrton Senna a defender as cores da Jordan. O plano era simples: oferecer-lhe, literalmente, um lugar e fazer dele sócio da equipa.

“Ele estava desiludido na McLaren. Foi antes de ir para a Williams, ele não estava feliz”, explicou Jordan. “Acreditem ou não, mas eu ofereci-lhe 50%, gratuitamente, para vir pilotar para a Jordan, mas ele teria de continuar como proprietário, porque eu acreditava que, com Senna na equipa, o valor real da equipa iria mais do que duplicar. Por outras palavras, a metade que eu estava a perder – pensei que seria um golpe muito bom. Primeiro, ponho um tipo como o Senna no meu carro, o reconhecimento da equipa e as receitas de patrocínio multiplicar-se-iam. Eu sempre gostei do Ayrton e isso deveria ter acontecido, mas, de repente, ele morreu”, lamentou o irlandês. “Não estou a dizer que ele o teria feito. Mas estávamos muito avançados nas negociações sobre o que ele queria fazer. Ele queria ter uma equipa e eu estava a dar-lhe essa oportunidade.”