F1, Eddie Jordan sobre a Mercedes: “Acho que o Vettel tem de estar na lista” | AutoSport

Que piloto para a Mercedes? Esta será a grande questão que vai dominar a atualidade da F1, enquanto a Mercedes não escolher um substituto para Lewis Hamilton que está de saída para a Ferrari. Para Eddie Jordan, a Mercedes devia olhar para Sebastian Vettel.

Jordan acredita que Vettel é a melhor opção para a Mercedes por ser um piloto alemão:

“Tenho que dizer que, a curto prazo, eu olharia para Vettel”, disse Jordan no podcast Formula for Success. “Porque sabemos que estes carros não são tão difíceis de conduzir como no meu tempo, quando precisavas de um pescoço do tamanho de um barril de vinho. É simplesmente ridículo, os carros não são tão difíceis e é por isso que temos a longevidade. É por isso que o [Fernando] Alonso pode continuar e é por isso que há pilotos muito mais velhos. Acho que o Vettel tem de estar na lista, por causa da ligação germânica. Sabemos o que aconteceu com Michael [Schumacher] antes, ele deixou a Ferrari e para onde foi? Voltou para a Mercedes, por isso é uma possibilidade. Também falaram do [Esteban] Ocon. Por acaso gosto do [Alex] Albon. Pode ser uma possibilidade, mas vejo-o como um possível substituto do [Sergio] Perez nos próximos anos.”