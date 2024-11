F1, Eddie Jordan: “Sergio Pérez com um lugar no próximo ano? Nem pensar!”

“A pessoa que se destacou para mim, e eu tenho que ser honesto, foi Lawson. É um caso sério”, disse Jordan no podcast Formula For Success. “Ele pilotou sob muita pressão e sabe como se controlar. Ele não tinha o carro que Lewis [Hamilton] tinha, ele não tem o carro que outras pessoas tinham, mas ele mostrou um nível de competência com o qual fiquei super impressionado. Ele está pronto para voar em 2025. Perez, quantas oportunidades teve ele? Achas que ele vai ter um carro no próximo ano? Nem pensar. Um tipo adorável – mas sabemos que os tipos adoráveis não ganham Grandes Prémios. Enquanto que Lawson é o que interessa, ele faz parte da família, faz parte da equipa e é a pessoa que deve estar naquele carro.”

