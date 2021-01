F1, Eddie Jordan: “Se mandasse na Daimler já tinha despachado Lewis Hamilton”

Eddie Jordan não parece particularmente impressionado com a “novela” da renovação de Lewis Hamilton. Ao seu estilo, Jordan disse o que faria se mandasse.

Hamilton ainda não renovou e não parece que esse processo seja concluído em breve mas para Eddie Jordan, a solução era simples:

Jordan era conhecido como um homem de negócios duro nos seus dias como chefe de equipa mostrou pouca simpatia pela situação. “Se eu fosse o patrão de Daimler, mostrar-lhe-ia a porta: Ou continuas segundo as nossas condições ou sais”.

Segundo as fontes de Jordan, Hamilton não só quer um salário elevado mas também um papel mais influente no seio do grupo Mercedes. Aos olhos de Jordan, é lógico que Daimler não concorda com exigências tão elevadas. Especialmente porque, segundo ele, Hamilton não é insubstituível.

“Eu também lhe diria o que Bernie Ecclestone disse após a morte de Ayrton Senna. Apesar de Bernie estar chocado e triste como todos os outros, ele foi o primeiro a recuperar a compostura e a dizer-nos: “Parem de choramingar agora”: Todos são substituíveis”, disse Jordan.