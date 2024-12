F1, Eddie Jordan: “Se eu estivesse na Ferrari, terminava o contrato com Lewis Hamilton”

As dificuldades de Lewis Hamilton nas qualificações da temporada 2024 suscitaram preocupações. No Qatar, Hamilton admitiu que se sentia “lento” e questionou o seu ritmo, levando o antigo chefe de equipa da F1, Eddie Jordan, a sugerir que considerasse a hipótese de se retirar.

Jordan comparou a situação de Hamilton com as dificuldades de Sergio Perez na Red Bull, instando o sete vezes campeão a concentrar-se nos seus empreendimentos fora da F1 e a sair com uma nota alta.

“Se não acreditares a 100 por cento, estas lixado. Percebes isso?” Jordan disse no podcast Formula For Success. “ E, neste momento, o que ouvi do Lewis, ‘Já não sou suficientemente rápido’, foram essas as palavras, penso eu. Honestamente, se eu fosse a Ferrari, diria para terminar o contrato, encontrar a saída. É isso.”

“Acho que também, uma pequena mensagem para ti, Lewis, se estás por aí, lembra-te sempre que na vida tens a tua música, tens a tua moda, tens todo o tipo de outras coisas”, continuou Jordan. “És, na opinião da maioria das pessoas, o melhor piloto de todos os tempos. Por favor, lembra-te do que te vou dizer. Sempre, sempre pensa na melhor saída. E este é o momento de tirar o dinheiro da mesa. Vai. O facto é que, Lewis, és um embaixador fantástico. Nós adoramos-te , mas não te coloques numa posição em que pensemos menos de ti porque estás a marcar passo na Ferrari.”