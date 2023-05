F1, Eddie Jordan: “Ricciardo não faria o que Pérez está a fazer atualmente” | AutoSport

A entrada de Daniel Ricciardo na Red Bull deixou no ar algumas dúvidas sobre a permanência de Sergio Pérez na equipa a médio prazo. Ricciardo, apesar de duas épocas desapontantes na McLaren, continua a ser visto como um dos bons pilotos da F1 e a sua chegada à Red Bull foi vista como um possível plano B, com Pérez a ficar pressionado. Mas Eddie Jordan defende que o mexicano está a fazer um trabalho muito melhor do que Ricciardo poderia fazer.

Daniel Ricciardo foi o primeiro colega de equipa de Max Verstappen na Red Bull e na altura a luta entre ambos foi renhida. A convivência de ambos em pista começou a tornar-se difícil e Ricciardo achou que teria mais hipóteses de ser bem-sucedido fora da Red Bull, totalmente focada em Verstappen. Mas Verstappen era mais jovem, mais imaturo. Será que Daniel Ricciardo conseguiria bater-se com o Verstappen da atualidade? Jordan acredita que não e que Pérez está a fazer um excelente trabalho:

“Já pensei nisto várias vezes e acho que o Daniel Ricciardo está lá, mas não há hipótese de o Daniel fazer o trabalho que o Checo [Pérez] está a fazer, na minha opinião. Depois de ver o que Daniel fez, e por mais que gostemos dele, mas o Checo está a fazer um trabalho mágico”.