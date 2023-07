F1, Eddie Jordan: “Oscar Piastri será o próximo a desafiar Max Verstappen” | AutoSport

As últimas prestações de Oscar Piastri têm provocado uma onda de elogios ao jovem australiano que tem comprovado todo o potencial que lhe era atribuído. Sendo apenas estreante, tem mostrado qualidade, rapidez e maturidade. Eddie Jordan juntou-se ao coro de elogios.

O ex-chefe de equipa mostrou-se impressionado com a capacidade do piloto da McLaren e refere que não ficaria surpreendido se ocupasse o lugar de Sergio Pérez no futuro:

“O que me chamou a atenção ontem foi Oscar Piastri”, disse Jordan à talkSPORT. “Ele nunca tinha estado nesta pista antes, talvez uma vez nas fórmulas juniores, e ele conseguir qualificar-se na segunda fila e enfrentar o Max como fez… Tenham cuidado, porque acho que tem todas as qualidades de uma estrela. Estou realmente impressionado com este jovem rapaz e ele seria um dos pilotos em que estaria de olho para desafiar o Max no futuro. Ele tem como agente o meu antigo parceiro Mark Webber e vimos como ele o levou para a McLaren”, comentou Jordan. “Se houver um lugar disponível na Red Bull, onde Mark costumava estar, não se surpreendam se ele [Piastri] for um dos nomes referidos.”