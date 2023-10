F1, Eddie Jordan: “Newey acha que vai ser difícil alguém alcançar a Red Bull” | AutoSport

Temos assistido à aproximação de algumas equipas à Red Bull que tem sido a referência nas últimas duas épocas. McLaren, Ferrari e Mercedes parecem agora um pouco mais próximas e há esperança que 2024 traga um campeonato mais competitivo. Mas Eddie Jordan revelou que Adrian Newey não espera ter muita concorrência na próxima época.

Em declarações ao Talksport, Jordan revelou que falou com Newey e este lhe deu a sua opinião sobre a próxima época:

“Estive numa reunião na outra noite com Adrian Newey, somos ciclistas e pedalamos muito juntos na Cidade do Cabo”, explicou Jordan.”Adrian acha que a evolução do carro que eles têm neste momento vai ser muito difícil para qualquer um alcançar. Por isso, pessoal, preparem-se para uma época aborrecida ou emocionante no próximo ano, dependendo se são fãs da Red Bull ou não.”