F1, Eddie Jordan: “McLaren tem melhor dupla que a Aston Martin”

A luta no meio da tabela vai ser ainda mais renhida este ano com várias equipas candidatas ao último lugar no pódio. No ano passado McLaren e Racing Point foram as melhores e este ano a tendência poderá manter-se.

Para Eddie Jordan, no que diz respeito às duas equipas, a vantagem vai para a McLaren, graças a uma dupla de pilotos melhor:

“Sebastian Vettel tem que se mostrar este ano e bater [Lance] Stroll. Lance pode ser muito rápido, mas até agora tem-lhe faltado consistência. Vejo McLaren em melhor forma com os pilotos. Ricciardo é um dos melhores e Norris é um super talento”.