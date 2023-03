F1, Eddie Jordan: Manter Pérez ao lado de Verstappen “é o cenário perfeito para a Red Bull” | AutoSport

A Red Bull começa a nova época com uma aparente vantagem competitiva sobre a Ferrari e Mercedes, podendo partir melhor do que os seus mais diretos rivais, pelo menos em teoria. A estrutura de Milton Keynes tem em Max Verstappen o seu piloto número um, sendo Sergio Pérez um piloto capaz de vencer corridas e somar muitos pontos. Para 2023 a Red Bull contratou Daniel Ricciardo como piloto de reserva, estando o australiano de olho num possível regresso à grelha no próximo ano e há quem aponte que pode substituir Pérez, um cenário que o mexicano já admitiu não ter qualquer receio.

Apesar da presença de Ricciardo na equipa, o antigo dono da equipa Jordan na Fórmula 1, Eddie Jordan é da opinião que a Red Bull não substituirá Pérez pelo piloto australiano, antigo companheiro de equipa de Max Verstappen.

“Não há qualquer hipótese de ‘Checo’ Pérez ser substituído por Daniel Ricciardo”, disse Jordan ao site de apostas OBLG. “Checo é muito querido na equipa. Tempos que nos recordar do que Checo faz, ele é muito diferente de Max, é forte, pode ganhar quando precisa de ganhar, ou quando tem a oportunidade de o fazer. Houve um pouco de celeuma entre os dois, e a oportunidade de ser segundo no campeonato foi uma questão diferente [da escolha da equipa]”.

Jordan lembrou outras épocas da Fórmula 1 e uma dupla de pilotos que considera ser um perfeito exemplo para o que se vive internamente na Red Bull. “É um cenário perfeito para Red Bull, tal como foi para Michael Schumacher e Eddie Irvine”, explicou Jordan. “Irvine ficou feliz, compreendeu as regras, estava a ser pago com base no que concordou em fazer. Tenho a certeza que com o Checo é o mesmo. Traz um bom patrocínio para a equipa, duvido que Daniel Ricciardo o faça, não ao mesmo nível que o mexicano pode trazer. A melhor coisa que a Red Bull tem é a continuidade. Não vão querer mudar isso”.

A relação entre Pérez e Verstappen foi beliscada no final da época de 2022 com o episódio em Interlagos, quando o neerlandês não permitiu a passagem do seu companheiro de equipa à posição onde rodava antes e ignorando ordens da equipa. Para o início desta temporada, alguns rumores dão conta da equipa ter um carro mais ao gosto de Verstappen do que de Pérez, mas a equipa explicou que acredita que o RB19 seja do agrado de ambos os pilotos.