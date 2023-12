F1, Eddie Jordan: “Logan Sargeant não faria parte da minha equipa” | AutoSport

“Antes de mais, o talento é algo que se tem e não se pode comprar”, acrescentou Jordan. “Ele conduziria o carro se não tivesse dinheiro? Absolutamente não. Ele conduziria o carro se tivesse um monte de dinheiro? Nem sei se o faria. Porque se olharmos para trás, para os Jarno Trullis, os Ralf Schumachers, os Eddie Irvines e os [Rubens] Barrichellos, embora as pessoas possam pensar que o nosso objetivo principal era o dinheiro, havia uma linha ténue. Sim, precisávamos de alguém para ajudar a pagar as contas, mas não é absolutamente imperativo, como é o caso do Eddie Irvine. Mas depois houve outras coisas que ele trouxe em termos de outros patrocinadores que ajudaram a chegar como resultado. O Sargeant não faria parte da minha equipa”.

Logan Sargeant é a única incógnita para a época de 2024, no que diz respeito aos pilotos da grelha para a próxima época. O piloto americano não convenceu e a equipa está agora a analisar os dados da época para entender a evolução do piloto e se justifica nova oportunidade. Eddie Jordan disse de forma muito clara que na sua equipa, Logan Sargeant não entrava.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI