F1: Eddie Jordan gostava de voltar a ver Alex Albon na Red Bull | AutoSport

Alex Albon vai, aos poucos, conquistando fãs, graças às suas excelentes prestações em pista. O piloto tailandês é a estrela da Williams, mas há já muitos adeptos a ponderar o que seria de Albon noutra equipa. Eddie Jordan gostaria de o ver de novo no topo.

Jordan admitiu que gostava de voltar a ver Albon na Red Bull. Depois de uma primeira passagem falhada, Albon é agora um piloto mais maduro, experiente e capaz. Em declarações ao podcast Formula for Success com David Coulthard, Jordan acredita que as performances de Albon no ano passado com a Williams justificam outra oportunidade com os touros.

“Tenho um fraquinho pelo Albon”, disse Jordan. “Acho que, nas situações certas, ele poderia ser muito, muito bom. Gostaria que, a dada altura, lhe fosse dada uma oportunidade ao lado do Max [Verstappen], porque acho que ele pode ser uma grande surpresa.”