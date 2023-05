F1, Eddie Jordan: “Fernando Alonso sempre correu atrás do dinheiro e agora talvez se arrependa” | AutoSport

Poucos são os que duvidam que se Fernando Alonso tivesse tomado opções mais acertadas na sua carreira, poderia ter muito mais do que os dois títulos que conquistou até agora. Para alguns, trata-se apenas de azar, mas para Eddie Jordan, a busca pelo dinheiro terá “tramado” Alonso.

Segundo Jordan, Alonso sempre procurou o dinheiro e fez disso uma prioridade nas suas escolhas de equipa e com isso, terá pago o preço:

“Alonso perseguiu o dinheiro, foi para equipas para receber mais dinheiro do que teria recebido noutra equipa, que provavelmente tinha mais hipóteses de ganhar o título mundial”, disse o irlandês, falando no podcast High Performance. “Provavelmente, agora ele arrepende-se porque tem muito dinheiro. Por vezes, quando olhamos para trás, pensamos ‘Foi um erro’. Se eu dissesse ao Fernando, se ele estivesse sentado à minha frente, diria: ‘Acho que cometeste um erro, Fernando, ainda tens um grande legado: duas vezes campeão do mundo de F1, mas no teu coração sabes que podias ter sido facilmente cinco ou seis'”, concluiu Jordan.