F1: Eddie Jordan em tratamento para cancro agressivo

Jordan enfatizou a importância do rastreio do cancro e ofereceu apoio a outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Ele reconheceu que a situação era difícil, mas está grato pela sua recuperação.

Embora o diagnóstico tenha sido “bastante agressivo”, Jordan partilhou que fez progressos significativos na sua recuperação. Ele já havia sugerido um problema de saúde no podcast “Formula For Success” em outubro, mas não revelou os detalhes até agora.

