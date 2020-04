F1, Eddie Jordan: ” Eddie Irvine podia ter sido campeão do mundo”

Eddie Jordan falou sobre Eddie Irvine, seu piloto na Jordan em 1994 e 1995. Jordan considera que Irvine desperdiçou o seu talento e que poderia ter sido campeão, se não fosse tão preguiçoso.

Irvine esteve 10 épocas na F1 tendo conquistado quatro vitórias e 26 pódios. Foi vice-campeão em 1999, o pico de uma carreira que foi subindo, mas não ao ritmo a que poderia ter subido segundo Eddie Jordan, que trabalhou de perto com o britânico:

“Ele costumava ficar sentado o dia todo em seu apartamento”, disse ele ao Off the Ball. “Ele é o piloto mais preguiçoso de todos os tempos. É uma pena, porque ele poderia ter sido campeão do mundo facilmente. Esse era o estilo dele. Ele gostava de discotecas e não acordava antes do meio dia ou até às vezes até mais tarde.”

“A minha atitude com ele foi contratar um professor que costumava cuidar das minhas aulas de ginástica duas vezes por semana e disse ‘Barry, por favor, vem ajudar-me com este tipo'”.

“Era hilariante trabalhar com ele, mas muito irritante também. Mas é assim que a vida é. O desporto cria todo tipo de personagens maravilhosos.”

Questionado se Irvine conseguiu chegar onde chegou graças ao seu talento apenas, Jordan respondeu: “Bem, certamente não foi graças à sua preparação. Ele tinha uma maneira muito divertida de fazer as coisas e, refletindo, provavelmente era um dos mais inteligentes pela sua intuição. Ele tinha uma grande capacidade de saber onde estava e maximizar isso”