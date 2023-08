F1: Eddie Jordan considera que idade de Lewis Hamilton não lhe permite bater Verstappen | AutoSport

Max Verstappen segue na liderança da classificação do mundial de Fórmula 1, sem que algum adversário tenha sido uma concorrência à altura do neerlandês durante as 12 primeiras corridas do ano. Até mesmo Sergio Pérez, companheiro de equipa na Red Bull, não foi um adversário à altura de Verstappen, muito menos ainda foi Lewis Hamilton, que em 2021 levou a discussão do primeiro título mundial do neerlandês até à última volta da última corrida da temporada.

David Coulthard e Eddie Jordan discutiram no podcast ‘Formula for Success’ a possibilidade do britânico discutir as vitórias em corridas com Verstappen se ambos estivessem na mesma equipa e tivessem as mesmas condições.

Quando questionado por Coulthard se Hamilton já estava numa idade que não lhe permitiria bater o neerlandês, Jordan respondeu que sim, acrescentando que o atual piloto da Mercedes “ainda vai ganhar corridas, mas vai precisar de certas condições para isso acontecer. O Max está no ponto certo em termos de idade, experiência, confiança, conhecimento, com as pessoas com quem convive na equipa e penso que até mesmo com o carro”.

David Coulthard considerou, durante o mesmo episódio, que num cenário em que Verstappen e Hamilton estivessem na mesma equipa, assistiríamos a um novo confronto à imagem de Ayrton Senna e Alain Prost. Ainda assim, com alguma vantagem para Verstappen, que na opinião do antigo piloto, está mais focado nas vitórias do que Hamilton nesta fase da carreira.