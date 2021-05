F1, Eddie Jordan “Ayrton Senna era mágico, mas Hamilton é o melhor” | AutoSport

Eddie Jordan foi novamente confrontado com a velha pergunta… quem é o melhor piloto de sempre? Apesar de ser uma escolha muito complicada, Jordan escolheu Lewis Hamilton como o melhor de sempre.

Como se escolhe entre grandes como Michael Schumacher, Hamilton? Para Eddie Jordan a escolha é agora clara. “São ambos únicos, pelo que é quase uma loucura ter de escolher um vencedor, mas vou para Hamilton”, disse o antigo chefe de equipa à ABMS.

“Lewis nunca ganhou títulos numa colisão, como Michael ganhou em Adelaide em 1994. O tempo de Lewis na Mercedes também nunca foi manchado por rumores de batota. Ainda me lembro do quanto Michael sofreu quando a Benetton foi acusada de usar um sistema de controlo de tração proibido em 1994. E o seu tempo na Ferrari também não passou inteiramente sem que alguém apontasse o dedo à equipa”, afirma Jordan. “Ambos são enormes na sua profissão”.Para além dos dois sete vezes campeões mundiais, o irlandês não quer deixar de fora outro piloto: “Ayrton Senna está fora do meu campeonato. Ele era um mágico em todos os sentidos da palavra. Morreu demasiado jovem para o julgar objetivamente. Se não fosse o acidente em Ímola, teria ganho muito mais do que três títulos. Não o posso provar, mas tenho a certeza disso”.