F1, Eddie Jordan: “Ainda há lugar para Kevin Magnussen”

As probabilidades de Kevin Magnussen permanecer na Fórmula 1 parecem baixas, com apenas a Alpine (Jack Doohan parece a opção mais forte) e a Audi/Sauber a terem vagas para 2025.

A Haas decidiu dispensar Magnussen que procura agora novas alternativas. Hulkenberg já assinou com a Sauber para 2025 como parte do próximo projeto de F1 da Audi, com a Haas a optar por Oliver Bearman e Esteban Ocon para a próxima temporada.

No podcast “Formula For Success”, Jordan afirmou que os ocasionais “lampejos de brilhantismo” de Magnussen podem não ser suficientes para garantir um lugar noutras equipas devido à sua época propensa a erros.

“O Kevin tem tantos lampejos de brilhantismo que ainda acho que há um lugar para ele” disse Jordan. “Não sei porquê, mas coloco alguém como o Hulkenberg e o Magnussen [numa] categoria bastante semelhante. Acho que o Kevin prejudicou a sua reputação com algumas das coisas malucas que fez no início do ano. Não tenho a certeza se isso se repercute nos outros diretores de equipa. Kevin, se quiseres [ir para a Audi] será uma boa ideia em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo os gurus financeiros da Audi estarão provavelmente a ver qual é o custo de tudo isto”.

Jordan sugeriu que a Audi deveria esperar antes de escolher um segundo piloto, especialmente depois de perder Carlos Sainz, que se juntará à Williams em 2025. É provável que a Audi mantenha Valtteri Bottas como companheiro de equipa de Hulkenberg em 2024 e reavalie as suas opções antes da época de 2026.

